Faz tanto frio na Florida que as iguanas estão a cair das árvores

Não é comum, mas a Florida tem registado temperaturas muito frias. Com o Inverno rigoroso que se assinala, o corpo das iguanas desliga-se, elas “perdem a capacidade de se segurar” e caem das árvores.

No domingo, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, no Sul de Miami, na Florida, avisou a população de que iguanas imobilizadas poderiam cair das árvores, devido às invulgares temperaturas frias que se sentem em toda a região.

“As iguanas são de sangue frio. Abrandam a velocidade ou tornam-se imóveis quando as temperaturas caem para os 40 graus (4-9 Celsius). Podem cair das árvores, mas não estão mortas”, disse o serviço no Twitter.

As temperaturas no Sul da Florida atingiram um mínimo de 25 graus Fahrenheit [cerca de -4 graus Celsius] na manhã de 23 de Janeiro, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, e esperava-se que a temperatura máxima permanecesse entre os 50 e os 60 graus.

No sábado, 22 de Janeiro, o Nordeste da nação foi atingido por uma mortífera tempestade de Inverno que levou vários estados a declarar emergência e forçou o cancelamento de mais de 1400 voos.

A zoóloga Stacey Cohen, especialista em répteis no Jardim Zoológico de Palm Beach, na Florida, explicou este fenómeno das iguanas à estação de televisão WPBF. “Os seus corpos, basicamente, começam-se a desligar e perdem as funções. As iguanas dormem nos galhos das árvores e, como fica muito frio, perdem a capacidade de se segurar, então caem muito”, disse Cohen.

Embora a maioria dos répteis sobreviva, provavelmente, a este período de imobilização, Cohen afirmou que as temperaturas geladas são uma ameaça à sua sobrevivência e apontou para uma onda de frio, em 2010, que exterminou um grande número da população.

Foto Reuters

“O frio é uma coisa muito ameaçadora para elas, porque são provenientes de zonas da América Central e do Sul, próximas do Equador, onde está sempre muito calor”, disse.

As iguanas verdes não são nativas da Florida, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Florida. Foram, acidentalmente, introduzidas como passageiros clandestinos em navios de carga e são consideradas uma espécie invasora. Podem pesar até 7,5 quilos e medir mais de 1,5 metros de comprimento.

Não são os primeiros animais a sofrer com o frio deste Inverno. Centenas de milhares de peixes de viveiro morreram devido ao choque térmico numa lagoa no noroeste da Grécia, após uma forte tempestade de neve que paralisou o país na semana passada.