Estranhas contagens…

Quando se lê, na lista dos resultados eleitorais de anteontem que o CDS obteve 1,6% e zero deputados; o PAN obteve 1,5% e um deputado; o Livre obteve 1,3% e um deputado, só dá para concluir duas coisas: A- que algo está manifestamente errado com o método utilizado para as contagens; B - porque é que os políticos (os que conseguem chegar à AR) nunca querem mexer na lei eleitoral…

Teresa Silva-Gayo, Lisboa

Afinal esta eleição foi um referendo

António Costa viu sufragada a condução política nestes dois anos de combate cerrado à pandemia e à ameaça de uma crise económica e financeira. Por outro lado, mesmo que os eleitores talvez não estivessem dispostos a votar tão solicitamente no Governo fizeram-no com medo de ver o PSD, com apoio do Chega, no poder, referendando as políticas de António Costa. Diverte-me pensar que tenho amigos que têm vindo a refugiar-se no voto no PCP e no Bloco, para evitar que o PS tivesse uma maioria absoluta, e que agora, em “susto” com o possível regresso da direita ao poder, a ofereceram de bandeja a António Costa,

E os do PSD tiveram também um susto quando viram os derrotados Henrique Neto, em Leiria, e Santana Lopes, em Lisboa, com Rui Rio…e foram votar na IL.

Ricardo Charters-d’Azevedo, Leiria

Sistema eleitoral

No meio das análises sobre o surpreendente resultado de domingo, há um assunto notoriamente ausente da discussão, mas absolutamente fundamental: o péssimo sistema eleitoral que distorce a vontade dos cidadãos. Senão vejamos: a Iniciativa Liberal, com mais 13% dos votos do BE, arrecada mais 60% dos deputados; o conjunto IL+Chega, com sensivelmente tantos votos como BE+CDU+Livre+PAN arrecada 20 deputados contra apenas 13 dos últimos; CDS tem mais votação que Livre ou PAN mas fica a ver navios enquanto estes elegem um deputado; e claro: o PS com 41% dos votos arrecada 51% dos deputados, o que para todos os efeitos é como arrecadar 100%.

Mas não só: na verdade as próprias votações já vêm distorcidas, (1) pelo “voto útil”, pois fundamentalmente são eleições para escolher um Parlamento e um primeiro-ministro numa só, e (2) pelo facto de eleitores de distritos que não Lisboa, Porto ou Setúbal saberem que votar num partido pequeno, ou até mesmo nalgum que não PS/PSD, é simplesmente deitar o boletim ao lixo. O facto de ainda assim muitos o fazerem mostra que as pessoas anseiam por verdadeira representatividade que lhes é arbitrariamente negada com base no seu local de residência.

André Duarte, Coimbra

Guinadas de última hora

O PS teve uma grande vitória nestas eleições. É fácil agora apontar o dedo para as sondagens dos últimos dias, mas quando foram tantas a dar o mesmo resultado, alguma outra coisa teria de o justificar. Olhando para o que aconteceu nos derradeiros dias, vejo as declarações de Rui Rio como causa deste desfecho.

À última hora, pelas 20h de sexta-feira, Rui Rio aproveitou aqueles cinco minutos para abrir a porta a vários cenários. Com isto, foi contra tudo aquilo que foi dizendo ao longo da campanha e contra a ideia de estabilidade que as pessoas claramente valorizam e valorizaram nestas eleições. O PS contraria assim as tendências de mudança de governos em eleições durante a pandemia e os portugueses contrariam o voto nos extremos que se tem verificado por esta Europa fora.

Pedro Perdigão, Lousada

Resultados eleitorais

O PS ganha com o voto útil dos eleitores à sua esquerda, penalizando a CDU, o BE e o PAN; o PSD e o CDS, perdem votos para o Chega e Iniciativa Liberal, em resultado do discurso de direita, mais claro destes partidos. Não podemos esquecer que a “serpente” é chocada nos partidos do capital, neste caso o PSD e o CDS. Os restantes partidos representam pequenas causas que não mobilizaram os portugueses para o voto. O futuro está risonho para o PS, até quando? O PS não pode esquecer que o seu resultado se deve ao receio do regresso de uma política do PSD/Passos Coelho, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira