Um ano depois, o golpe militar na Birmânia forçou uma revolução que está a remodelar o futuro do país

Já há um ano que o povo da Birmânia resiste a uma brutal tomada do seu país pelos militares. Fizeram sacrifícios inimagináveis, tendo recebido pouca ajuda do resto do mundo. No entanto, uma unidade nacional sem precedentes e uma mudança geracional na paisagem política da Birmânia está a levar a uma revolução democrática e a oferecer esperança de um futuro melhor, mesmo nestes dias mais negros.