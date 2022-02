Os oito municípios da AMP reciclaram mais 17% em 2021

A Área Metropolitana do Porto conseguiu evitar a emissão de mais de 11 mil toneladas de dióxido de carbono durante o ano passado. A Lipor diz que este resultado se deve ao alargamento do Sistema de Recolha Selectiva porta-a-porta e de proximidade.

Cerca de 209 mil habitantes dos oito municípios servidos pela empresa intermunicipal Lipor entregaram, em 2021, 17.813 toneladas de resíduos para reciclagem, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.

De acordo com a nota enviada nesta terça-feira pela empresa intermunicipal de gestão de resíduos, estes materiais para “valorização orgânica e multimaterial” são “provenientes de recolha selectiva porta-a-porta residencial e de proximidade com acesso condicionado”.

Em 2021, a Lipor recebeu 14.437 toneladas de materiais para reciclagem (plástico e metal, papel e cartão, vidro) e 3.376 toneladas de resíduos alimentares e verdes na Central de Valorização Orgânica.

Segundo a empresa, “o encaminhamento das 17.813 toneladas para valorização permitiu evitar a emissão de 11.804 toneladas de CO2 [dióxido de carbono], o que representa mais de 98.000 viagens Lisboa-Porto”.

“Estes valores são fruto do forte investimento e da aposta que a Lipor e os municípios associados têm desenvolvido no alargamento do Sistema de Recolha Selectiva porta-a-porta e de proximidade com acesso condicionado a mais zonas residenciais, com vista a maximizar e incrementar a quantidade de materiais a enviar para reciclagem”, destaca o comunicado.

Uma aposta que vai continuar em 2022, revela a empresa, que espera, “com o envolvimento e participação dos cidadãos”, continuar “a aumentar significativamente as quantidades de materiais a enviar para reciclagem, fazendo dos oito municípios Lipor um exemplo a nível nacional”.

Os municípios servidos por esta empresa são Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde.