Aos 30 anos, pertence à geração dos amuadinhos?

Os elogios "podem ser óptimos para a auto-estima e motivação", como também "podem ser péssimos e criar narcisistas preguiçosos".

Agora avisam-nos que é perigoso elogiar demasiado os miúdos. Garante quem trabalha com a geração que anda pelos 30 anos que são tendencialmente uns carentes, constantemente a pedir que os assegurem que estão a fazer bem e que são os melhores.

É claro que as generalizações valem o que valem, mas afirmam que são frágeis, amuam quando não recebem um feedback logo após acabada a tarefa e, basicamente, precisam de muito colo. Uma canseira, dizem os chefes de uma geração que estava habituada a louvar raramente, e só perante o que saía (realmente) da norma.

Perguntei a um guru da publicidade se lhe parecia que a culpa era de pais ansiosos por praticar o reforço positivo e adubar a auto-estima, daqueles (como eu!) prontos a colar os desenhos dos meninos no frigorífico como se fossem Picassos. Respondeu-me que não, que lhe parece que a responsabilidade é dos videojogos, com aquela sequência alucinante de níveis, com direito a muitos pontos e estrelinhas, enquadradas por exclamações estridentes do “És o maior” ou “És muito bom”.

Sinceramente não percebo porque é que o tiro nos saiu pela culatra: com tantos elogios e apreço deviam ser os adultos mais autoconfiantes de sempre, não era? O que é correu mal?

Ummm... Deixo aqui o meu cepticismo. Não acredito nessa ideia de uma geração de amuadinhos, mas não sou chefe de ninguém não posso jurar que não é assim. Em relação aos elogios, bem… Olhando para a evidência científica ficamos na mesma. Basicamente a conclusão é de que os elogios “podem ser óptimos para a auto-estima e motivação”, como também “podem ser péssimos e criar narcisistas preguiçosos”. No meio ficam os pais assustadíssimos, a procurar pesar o impacto que cada palavra terá no futuro do seu menino.

Então, o que sabemos de mais certo? Que elogiar não é um processo simples. Há elogios sinceros, há elogios falsos mas com boas intenções, podemos elogiar o processo ou o resultado. Há também pessoas que admiramos e a quem reconhecemos autoridade e das quais aceitamos o elogio e, outras, cuja opinião temos em tão baixa conta que quase que o sentimos como um insulto.

Já a hipótese que o guru de publicidade expôs de que os videojogos e as recompensas rápidas possam ter um impacto na necessidade constante de reforço positivo, interessa-me. Acredito que possa ser bem verdade. Essas recompensas (como as bolas verdes, as medalhas, os diplomas e os rankings) são tudo formas de reforço positivo externo e esse, de acordo com os investigadores, é mais volátil e menos duradouro do que a nossa motivação intrínseca — que não é tão susceptível a variações externas.

Mas, nem isso é linear. A mãe sabe bem como para as gémeas o método das recompensas nunca teve efeito nenhum — quando tinham dificuldade em fazer alguma coisa, bem podíamos oferecer-lhes uma viagem à Disney que não ia adiantar. Já a sua outra neta, reage mesmo bem, e a minha interpretação é que nas crianças mais competitivas as recompensas exteriores coincidem com as motivações interiores, e nesse caso resultam.

Isto para dizer o quê? Que acredito que a moda do reforço positivo (quer em jogos, quer na família, quer na escola), embora seja um melhoramento em relação ao tradicional reforço negativo, como bater e castigar, poderá eventualmente aumentar mesmo o desejo de recompensas rápidas e imediatas.

Se crescermos sem nos conhecermos a nós mesmos, sem termos tempo de perceber o que é que realmente nos move, porque andamos sempre a correr atrás de uma cenoura, é natural que quando a cenoura desaparece fiquemos sem saber o que fazer, ou seja perdidos e desmotivados.

Mas, mãe, esta percepção dos chefes também pode ser uma consequência de uma mudança profunda naquilo que é esperado de uma relação entre patrão e empregado, tal como entre pais e filhos. Exigem-se, e bem, relações mais equilibradas, mais baseadas na colaboração do que na obediência, e isso é em si mesmo um desafio. E acredito que embora possam ser necessários alguns ajustes, este é o melhor caminho.

Quanto aos elogios, pode continuar a elogiar-me, que só me faz bem.

