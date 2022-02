Ponta Delgada é uma das dez cidades mais acolhedoras do mundo, segundo o Booking

São as “Cidades Mais Acolhedoras da Terra para 2022”, como lhes chama o portal Booking.com. Poderá parecer exagero, mas o certo é que a listagem vem assinada por este gigante das reservas e, segundo este, o top 10 resulta da análise positiva encontrada entre “mais de 232 milhões de críticas verificadas de viajantes reais”. A lista vai de Matera, na Itália, que conquistou o título de mais acolhedora, a Hoi An, no Vietnam​e, mas com tempo, ao 9.º lugar, para uma paragem nos Açores.

“Famosa pelas suas águas termais e pelos seus belos e luxuriantes cenários”, lê-se no destaque a Ponta Delgada, é uma “cidade bela e encantadora” onde “os viajantes podem esperar ruas estreitas e sinuosas”, bons restaurantes locais e uma arquitectura única.

As razões para a presença da capital de São Miguel no top 10 mundial podem encontrar-se nos critérios da lista. Segundo o portal de reservas, “os 10 destinos deste ano foram todos seleccionados por oferecerem consistentemente uma hospitalidade excepcional”. A empresa indica ainda que entre os critérios conta-se o de cidades com alta percentagem de estabelecimentos que receberam um Traveller Review Award, distinção decidida pelas opiniões dos utilizadores.

Para cada destino, o site faz ainda algumas sugestões destacadas positivamente pelos seus utilizadores. No caso do destino açoriano, uma caminhada pela Serra Devassa ou uma estadia na Herdade do Ananás (realça-se que foi distinguida com o selo ‘verde’ do portal, “Travel Sustainable").

A lista completa dos destinos mais acolhedores apresenta-se assim: Matera, Bled (Eslovénia), Taitung (Taiwan), Nafplio (Grécia), Toledo (Espanha), Monte Verde (Brasil), Bruges (Bélgica), Nusa Lembongan (Indonésia), Ponta Delgada e Hoi An. O top e explicações estão disponíveis aqui.