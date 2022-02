Costa tem 20 nomeações de reguladores pela frente na próxima legislatura

Entre vogais e presidentes do conselho de administração das entidades reguladoras, há duas dezenas de situações de mandatos que já terminaram ou chegam ao fim durante os quatro anos do novo Governo socialista.

Os quatro anos de mandato do futuro XXIII Governo irão coincidir com o final de mandato de vogais e presidentes de diversas entidades reguladoras. Até algures em 2026, o próximo executivo liderado por António Costa terá de realizar 20 nomeações, a começar, por exemplo, pela do substituto de Sofia Nogueira da Silva, que está à frente da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) desde Junho de 2016 e cujo mandato terminará em Junho próximo.