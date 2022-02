CGD recompra títulos de dívida para poupar 54 milhões em juros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi autorizada a efectuar o reembolso antecipado da emissão de fundos próprios adicionais de nível 1, no valor de 500 milhões de euros. A autorização foi dada pelo Banco Central Europeu e comunicada ao mercado nesta manhã através de uma informação publicada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A recompra destes títulos de dívida emitidos em 2017, no âmbito do Plano de Recapitalização da CGD acordado entre o Estado português e a Comissão Europeia, permitirá “importantes poupanças anuais em juros”.

A CGD detalha que a taxa de juro de 10,75% associada a esta dívida correspondeu a um custo anual de 53,75 milhões de euros, o que representou, no conjunto dos cinco anos, um total de 268,75 milhões de euros.

Segundo o banco público, a “aprovação do reembolso antecipado destes títulos de dívida no dia 30 de Março resulta da avaliação positiva feita pelo BCE à solidez financeira da CGD, reflexo da conclusão com sucesso de um difícil e exigente plano de reestruturação”.

Para o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo, esta aprovação pelo BCE “assinala o sucesso alcançado pela CGD na implementação de um exigente plano de reestruturação e só foi possível pela capacidade de geração de capital orgânico e pela rentabilidade da instituição”.

A CGD regressou aos dividendos em 2019 com a entrega de 200 milhões de euros ao Estado. No ano passado, com base nos resultados de 2020, foram pagos mais 83,6 milhões a que se juntaram 300 milhões sob a forma de dividendo extraordinário.

“Com o reembolso antecipado destes títulos de dívida AT1, a CGD elevará para mais de 1000 milhões de euros o montante devolvido, relativo ao processo de recapitalização de 2017”, destacou ainda.

“Com a amortização dos títulos AT1 emitidos em março de 2017, o rácio CET 1 da CGD permanece em 18,20% e o rácio total em 19,65%, cumprindo-se com ampla margem o requisito regulamentar de 13,50%”, referiu ainda.