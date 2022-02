Veríssimo despreocupado com a “ausência” do Benfica no mercado de Inverno

Nélson Veríssimo analisou nesta terça-feira a actuação do Benfica no mercado de transferências de Inverno, durante o qual os “encarnados” praticamente não fizeram contratações. Para o treinador dos “encarnados” não ficou a faltar nada à equipa, optando por passar uma mensagem de confiança para os que ficaram.

Na opinião de Veríssimo, o número de jogadores com que a equipa ficou, após as saídas de Ferro e Gedson, “ajusta-se às necessidades”.

“É com este plantel que nós contamos, é neste plantel que nós acreditamos e é com este plantel que vamos até ao final da Liga”, declarou o treinador.

Segundo Veríssimo, a actuação do Benfica no mercado de transferências correu como tinha sido “previsto e planeado”, e foi pensada para incrementar a “competitividade” interna.

“Tínhamos ou temos um plantel de 27 jogadores, com duas lesões de longa duração, o Lucas [Veríssimo] e o Rodrigo [Pinho], portanto, 25. Com estas duas saídas passámos para 23. Com uma ou outra lesão que exista, portanto, estamos a trabalhar com um plantel de 22 ou 23 jogadores”, defendeu Veríssimo.

Em relação ao facto de FC Porto e Sporting terem estado mais activos do que o Benfica no mercado de transferências, o técnico dos benfiquistas preferiu não dar muita relevância: “Independentemente do que se possa ter passado com os nossos concorrentes mais directos, a nossa preocupação é dentro da nossa casa. Olhámos para o plantel, analisámos as soluções, as opções que existem em função da ideia que queremos montar e, a partir daí, partir para o tal ajuste que no meu início à frente da equipa aconteceu.”

Sobre a partida de quarta-feira (19h), no Estádio da Luz, com o Gil Vicente, Veríssimo revelou que ainda não pode contar com Seferovic, mas já deverá poder utilizar Rafa, que falhou a final da Taça da Liga, no sábado, por estar infectado com o coronavírus.