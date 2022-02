Sp. Braga continua a enviar o talento para casa dos rivais

Desde 2004, primeiro mercado com António Salvador na liderança do clube, os minhotos transferem, em média, mais do que um jogador por época para os três grandes.

Há uma tradição em Itália – várias vezes reclamada para Portugal pelos adeptos – que tem que ver com a troca de jogadores entre os principais clubes. É algo trivial, por lá, feito numa fórmula simples: o clube A envia para o clube B um jogador talentoso e desaproveitado, enquanto o clube B faz o mesmo com um activo seu. E todos ganham: ambos se libertam de jogadores que não estão a render e têm a possibilidade de apostar num outro que o rival não soube aproveitar.

Em Portugal, o Sp. Braga também não tem tido pudor em reforçar os rivais, mas fá-lo num modelo diferente: não liberta empecilhos, mas sim jogadores-chave do seu plantel. O caso mais recente chegou nesta segunda-feira, no último dia do mercado, com Galeno a ser vendido ao FC Porto por nove milhões de euros, algo que deixa Carlos Carvalhal refém do seu principal “abre-latas” – e jogador útil tanto na ala de um 3x4x3 ofensivo como no ataque num dia de menor audácia estratégica do técnico.

Além dessa variabilidade táctica que Galeno oferecia, o Sp. Braga perde, num só negócio, o principal responsável pelos desequilíbrios de um contra um e, por extensão, o jogador que mais atenções reclama, abrindo espaços para Ricardo Horta explorar em zonas de finalização. Galeno oferece ainda predicados quer em ataque posicional, como o um contra um puro, quer em transições, com a velocidade que o caracteriza. Em suma, o Sp. Braga perdeu o seu principal craque, a par de Horta. Mas está longe de ser caso virgem.

Desde 2004, primeiro mercado com António Salvador na liderança do clube, os minhotos transferem, em média, mais do que um jogador por época para os três grandes (1,4, em rigor). Foram 22 jogadores em 18 temporadas com o ainda líder do clube, com uma mudança curiosa a meio do caminho.

Até 2012/13 eram feitas transferências de valor relativamente baixo (a maior foi Lima, para o Benfica, por quatro milhões de euros). Depois o Sp. Braga esteve três temporadas sem “oferecer” talento aos rivais, fase em que, curiosamente (ou não), se seguiu a duas qualificações para a Champions e uma final europeia – agigantamento do clube, tentando chegar-se ao nível dos rivais?

Em 2016/17 a “torneira” voltou a abrir-se: Danilo, Boly, Rafa, Battaglia, Loum, Paulinho, Esgaio e Galeno já reforçaram os três grandes, com um dado curioso: todos eles eram titulares habituais na formação minhota.

Também no capítulo dos treinadores o cenário já se repetiu, com Jorge Jesus, Domingos Paciência e Rúben Amorim a serem negociados directamente com um rival.

O jornalista António Tadeia apontava nesta terça-feira que esta lógica “vai custando o sucessivo adiamento do projecto desportivo e a ansiada entrada na discussão de títulos”, mas que “na volta do correio chegaram 65 milhões de euros que podem até servir os interesses de uma estratégia de evolução a longo prazo”. É disto que se têm feito os mercados de António Salvador: talento a sair, dinheiro a entrar e título nacional num plano secundário de prioridades.