Rúben Amorim explica contratações de Slimani e Edwards

Rúben Amorim, treinador do Sporting, explicou nesta terça-feira o que viu em Islam Slimani e Marcus Edwards, contratados no último dia do mercado de Inverno. O técnico definiu o argelino como “um avançado diferente”. “É um tipo de avançado diferente. A nossa equipa joga mais subida e houve imensos jogos em que tivemos vários cruzamentos e faltou-nos às vezes uma referência na área. Mais do que uma vez perdemos o Coates e a nossa solução para o jogo aéreo na frente. Vem a custo zero, conhece muito bem o clube, tem 33 anos e hoje em dia com essa idade é-se novo. Faz golos, é intenso na pressão e reparamos que era uma solução para este momento da equipa. No passado, já tivemos essa hipótese e eu disse que não queria. A nossa forma de jogar mudou e precisamos de ter uma referência que nos vai ajudar a ganhar jogos”, apontou.

Já sobre Edwards, Amorim elogiou as valências técnicas. “Já tínhamos interesse no Edwards desde o ano passado, mas não havia condições. Desta vez houve e o jogador teve muita vontade de vir para o Sporting. Foi muito importante vir já. Ele é muito introvertido e sei que vai demorar tempo até conhecer os colegas. Futebolisticamente, tem condições muito boas, é muito forte entrelinhas e no um contra um. Esperamos uma adaptação dos dois jogadores a um projecto que não é só para amanhã”, vincou.

Tudo isto foi dito na antevisão do jogo frente à Belenenses SAD, marcado para esta quarta-feira (20h45, SPTV), a contar para a I Liga. Para este jogo, Rúben Amorim não equaciona outro resultado que não a vitória para poder manter-se na perseguição ao líder do campeonato FC Porto, que soma 56 pontos, mais nove do que os “leões”, que têm menos uma partida realizada.

“Sabemos que temos de ganhar para mantermos a nossa posição e para tentar subir na tabela. Não há jogos fáceis na Liga portuguesa. Estamos preparados para estes momentos e já tivemos alguns percalços esta época, por isso, vamos encarar este jogo como a final de Leiria. Temos algumas dúvidas sobre a forma como o Belenenses SAD se vai apresentar e não tenho dúvidas sobre a forma como vamos abordar o jogo. Temos a obrigação de vencer”, disse.

Amorim avançou ainda que o reforço inglês já vai a jogo. “O Edwards vai já ser convocado porque temos poucas soluções e tivemos também saídas. Vamos meter já o Edwards a interagir com os colegas. O Slimani só chega amanhã [quarta-feira] e sabemos que não vai ter problemas em adaptar-se”, disse.