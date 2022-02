Benfica quase não se mexeu. FC Porto e Sporting fizeram retoques

Com uma temporada em plano inclinado, o Benfica foi dos clubes menos activos neste mercado de transferências de Inverno que fechou em Portugal à meia-noite de segunda-feira. Já os rivais FC Porto e Sporting aproveitaram para reequilibrarem os seus plantéis, que registaram algumas saídas de peso, mas também entradas de relevo. As chegadas de Rúben Semedo e Galeno nos portistas e de Slimani e Edwards nos sportinguistas são os destaques no que toca a contratações.

Edwards chegou a Alvalade por cerca de oito milhões de euros, com o Vitória de Guimarães a receber ainda Bruno Gaspar e Gonzalo Plata em definitivo e Geny Catamo por empréstimo. Já o FC Porto espera ter em Wanderson Galeno o seu novo Luis Díaz. Com características semelhantes às do colombiano que rumou a Liverpool, o brasileiro dará poder de fogo a Conceição e terá custado aos “dragões” cerca de nove milhões de euros. Este valor fica bastante abaixo da cláusula de rescisão que o Sp. Braga tinha estipulada no contrato do jogador (25 milhões), mas os “dragões” já tinham 50% do passe de Galeno.

Fechado o capítulo das contratações revestidas de rumores, falemos, então, do que é real. E real, a boas horas, foram apenas Semedo e Slimani. Desvinculado do Olympique Lyon, o avançado é, finalmente, um bom filho a tornar a casa. Aos 33 anos, o avançado argelino volta, a custo zero, a um clube onde esteve três temporadas, com uma média de 19 golos marcados por época. Tal equivale a dizer que tem apenas uma partida feita em quase seis meses. Além de problemas físicos, o defesa tem estado na berlinda nos últimos meses, com diversos casos de indisciplina e até de acusações criminais. Também por isso o FC Porto terá optado por um negócio em que consegue precaver-se: segundo a imprensa desportiva, os portistas recebem Semedo por empréstimo e tem uma opção de compra de 5,5 milhões de euros.

Para o FC Porto, a chegada de Semedo parece ter relevância sobretudo a médio prazo. Pepe tem 38 anos, Marcano tem 34 e Mbemba ainda não renovou pelo clube, devendo sair neste Verão. O central oferece, aos 27 anos, um misto de experiência e possibilidade de estabilidade para vários anos.

O último dia do mercado trouxe ainda novidades (poucas) no Benfica, com a contratação do jovem central brasileiro Tiago Coser, de 18 anos, que deixa a Chapecoense, enquanto Ferro foi para o Hajduk Split por empréstimo até ao final da época.

Também Famalicão e Paços de Ferreira fizeram mexidas relevantes. Os minhotos com as contratações de Jhonder Cádiz e João Carlos Teixeira e os pacenses com a contratação de Nico Gaitán. O extremo que se notabilizou no Benfica vai, aos 33 anos, juntar-se aos “castores” orientados por César Peixoto, depois de ter sido pouco importante no Sp. Braga, em 2020/21.

No capítulo das saídas nota para a viagem de Jovane Cabral para Roma, onde jogará pela Lazio (empréstimo com opção de compra para os italianos). Este negócio tem ligação directa a um outro dos “leões”, já que o substituto de Jovane deverá ser Edwards, o tal que, já é, nesta manhã, jogador do Sporting.