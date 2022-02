Uma oferta que não se pode recusar: vem aí a série sobre os bastidores de O Padrinho

A história de como Albert S. Ruddy, co-criador da sitcom dos anos 1960 Hogan's Heroes, produziu O Padrinho, de Francis Ford Coppola, e acabou por ganhar um Óscar, é o ponto de partida de The Offer, uma nova minissérie da Paramount+ cujo primeiro trailer foi divulgado esta terça-feira. Escrita por Michael Tolkin, responsável por guiões de filmes como O Jogador, de Robert Altman, ou Cobertura Total, de Bill Duke, tem estreia marcada para 28 de Abril no serviço de streaming cujos conteúdos chegarão a Portugal através da vindoura SkyShowtime.

Quanto ao elenco, Miles Teller faz de Ruddy, com Dan Fogler no papel de Francis Ford Coppola, Matthew Goode como Robert Evans (o lendário e colorido produtor e chefe de produção da Paramount, cujas implicâncias com o realizador levaram este a exigir que não pudesse tocar no segundo Padrinho), Juno Temple na pele da agente Bettye McCartt ou Colin Hanks na do executivo Barry Lapidus.

A minissérie olha para a Nova Hollywood dos anos 1970 e não escamoteia os problemas que a produção teve com o mafioso Joe Colombo (Giovanni Ribisi) e com Frank Sinatra (Frank John Hughes), protagonista de um encontro violento com Mario Puzo (Patrick Gallo), autor do livro que o filme adaptou.

Anunciada em Setembro de 2020 e rodada no ano passado, esta série não é o único olhar que aí vem sobre a era de Robert Evans à frente da Paramount. Em Agosto de 2020, foi anunciado que Ben Affleck iria adaptar ao cinema The Big Goodbye, livro de Sam Wasson sobre a produção de Chinatown, de Roman Polanski.