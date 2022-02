ARCOmadrid abre a 23 de Fevereiro com 17 galerias portuguesas

A 40.ª (+1) Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid, em Espanha, que se realiza de 23 a 27 de Fevereiro, regressando às suas datas habituais de antes da pandemia, conta este ano com a participação de 17 galerias portuguesas.

A organização da feira de arte contemporânea publicou o programa do evento com um total de 185 galerias de 30 países; 158 galerias incluídas no programa geral, mais 42 nos programas comissariados, que incluem pintura, escultura, instalações, fotografia, vídeo, novos media, desenho e gravura.

O programa geral tem 14 galerias portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Francisco Fino, Madragoa, Miguel Nabinho, Monitor, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery e a Lehmann + Silva, do Porto.

Uma outra secção, a “Opening by Allianz”, será um espaço dedicado às galerias jovens, até sete anos de idade, cuja selecção foi feita por Övül Durmusoglu, e Julia Morandeira. As galerias portuguesas de Duarte Sequeira, de Braga, e as Foco e Uma Lulik, de Lisboa, foram convidadas para estar presentes neste espaço dedicado às apostas jovens, ao lado de outros 13 estandes.

Haverá ainda uma secção comemorativa do aniversário da feira, ARCO 40 (+1), com uma selecção de “grandes nomes do ‘galerismo’ internacional”, que estiveram presentes em ARCOmadrid ao longo da sua história.

Esta secção é composta por cerca de 20 galerias seleccionadas por María Inés Rodríguez, Francesco Stocchi e Sergio Rubira, não tendo qualquer expositor português.

Por outro lado, com a intenção de “continuar a explorar formas de colaboração entre artistas e galerias”, a organização anexou a secção “Nunca lo mismo”, formada por uma selecção de artistas latino-americanos de 10 galerias internacionais que, com curadoria de Mariano Mayer e Manuela Moscoso, irá contribuir para “reforçar o posicionamento latino-americano da feira”, estando entre elas a galeria Continua, de São Paulo, no Brasil.

Dando continuidade à iniciativa da edição do ano passado, este ano os “Projetos de Artista” serão mais uma vez dedicados exclusivamente a mulheres.

ARCOmadrid 2022 mantém a secção de publicações de arte na zona “Arts Libris”, destinada à iniciação do colecionismo, o que será complementado por diferentes apresentações de publicações no espaço Arts Libris Speaker's Corner.

ARCOmadrid 2022 tem lugar em dois pavilhões do IFEMA (Feira Internacional de Madrid), dedicando os seus dois primeiros dias (23 e 24 de Fevereiro) aos profissionais e, os três últimos, ao público em geral.