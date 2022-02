E se os refrigerantes tivessem avisos com imagens como os maços de tabaco?

Uma equipa de investigadores norte-americanos inaugurou uma versão reduzida de um supermercado na Universidade da Carolina do Norte para testar mais uma estratégia de luta contra a obesidade infantil. O plano incluiu a colocação de avisos com imagens sobre os malefícios do açúcar em refrigerantes, tal como hoje existem em maços de tabaco. O estudo publicado esta terça-feira na revista PLOS Medicine indica que as advertências reduziram em 17% as compras de bebidas açucaradas pelos pais para os seus filhos.