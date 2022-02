Há mais de 73 mil espécies de árvores no mundo e 9000 delas ainda estão por descobrir

Surgiu esta segunda-feira a primeira estimativa científica sobre o número e riqueza de espécies de árvores a nível global, que inclui as já descobertas e aquelas que estão ainda por descobrir. A América do Sul é onde se concentram mais.

Uma, duas, três, … e poderíamos continuar a contar espécies de árvores até ultrapassarmos o número 73.000 – afinal, esta é a estimativa de um grupo de mais de 100 cientistas para o número de espécies de árvores que existem no mundo. Contudo, dessas mais de 73 mil espécies, só cerca de 64 mil foram observadas, o que significa que ainda estão por ser descobertas mais de 9000. Todos estes valores são apresentados na edição desta segunda-feira da revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).