António Costa conseguiu a maioria absoluta para o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal alcançou o lugar de quarto partido nacional, André Ventura sai reforçado, O fundador do Livre conseguiu entrar no Parlamento. Rui Rio sai derrotado e abre portas à sucessão, “Chicão” conseguiu fazer desaparecer o CDS do Parlamento, Bloco de Esquerda sai penalizado pelo chumbo do Orçamento, tal como a CDU, e o PAN encolhe.

Os vencedores e vencidos da noite eleitoral