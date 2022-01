A quota aumentou, mas a percentagem de mulheres eleitas não

Resultados das legislativas deixam muito a desejar no caminho para a paridade na Assembleia da República. Houve 84 mulheres eleitas em Portugal continental e ilhas - menos duas do que na noite eleitoral de 2019 -, a que ainda se pode juntar uma deputada eleita pelo círculo da Europa.

Nas eleições deste domingo foram eleitas 84 mulheres para a Assembleia da República, 37,2% do Parlamento. É a primeira vez que é aplicado o novo patamar da Lei da Paridade de 40% para cada género em eleições legislativas, mas apesar do aumento do limiar houve uma estagnação da proporção de mulheres eleitas.

Esta noite, contados os votos em Portugal - e a faltarem os resultados dos consulados -, em 226 assentos parlamentares, 84 são ocupados por mulheres, menos dois do que se contava em 2019 na noite eleitoral. Prevendo-se que a distribuição de mandatos da Europa e fora da Europa se mantenha semelhante entre PS e PSD, mais uma mulher e três homens juntar-se-ão para completar o hemiciclo. Assim, em 230 deputados, contaremos 37% de mulheres.

Entre os grupos parlamentares que acabam de se formar, as proporções são heterogéneas, pendendo a esquerda para um maior equilíbrio de género. O Bloco de Esquerda chega ao Parlamento com três mulheres entre os cinco deputados eleitos, enquanto o PCP fica com uma representação paritária entre os seis representantes. O PAN acaba por eleger apenas Inês de Sousa Real.

Na primeira versão, aprovada em 2006, a lei estabelecia que as listas para a Assembleia da República, Parlamento Europeu e autarquias locais deveriam “ser compostas de modo a assegurar a representação mínima de 33% de cada um dos sexos”. Actualizada em 2019, a lei da paridade estabelece que as listas para as eleições autárquicas, legislativas e europeias devem ter pelo menos 40% de representantes de ambos os géneros.

Nas legislativas de Outubro de 2019, 86 mulheres foram eleitas - 37,4% -, mas a saída de deputados para o executivo de António Costa, entre outras alterações, fez subir a proporção de mulheres no Parlamento para cerca de 40%.