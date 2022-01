IL chegou aos 16,6% numa freguesia, a que mais ganhou população qualificada em Lisboa

Com 1500 votos a mais do que o Chega, a Iniciativa Liberal trepou do sétimo para o terceiro lugar no distrito de Lisboa e garantiu assim que será a quarta força política na Assembleia da República, passando de um para oito deputados – metade deles eleitos pelo círculo da capital. Para este crescimento foram decisivos os resultados em Lisboa, Cascais e Oeiras, onde o partido obteve mais de 10% dos votos e ficou logo atrás de PS e PSD.