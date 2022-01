Há dez anos que o Bloco não tinha menos deputados que a CDU

Com apenas cinco deputados eleitos, os bloquistas ficaram atrás dos seis mandatos obtidos pelos comunistas, situação que não acontecia desde 2011. É também o pior resultado do BE em termos de mandatos desde as eleições de 2002.

O “mau resultado” sinalizado por Catarina Martins na última noite eleitoral é o pior que o Bloco de Esquerda registou desde as legislativas de 2002 no que diz respeito ao número de deputados eleitos, o que coloca os bloquistas atrás da CDU em termos de mandatos pela primeira vez desde 2011.

Apesar de ter sido a quinta força política mais votada nas eleições deste domingo, com 240.265 votos representativos de 4,46% dos votantes, o Bloco elegeu apenas cinco deputados. É preciso recuar a 2002 para encontrar um grupo parlamentar bloquista mais reduzido (nesse ano o BE conseguiu somente três assentos parlamentares.

Com estes cinco deputados, o Bloco ficou atrás dos seis eleitos pela CDU (na verdade, só o PCP elegeu deputados, com o PEV a ficar sem representação parlamentar), pese embora a coligação eleitoral entre comunistas e ecologistas tenha recebido menos votos (236.635 votos – 4,39%) do que o partido liderado por Catarina Martins.

Assim sendo, o BE foi a quinta força política mais votada nas legislativas de domingo, porém será apenas a sexta força em termos de representação parlamentar.

Desde que em 2011 o BE elegeu oito deputados (eleição em que o partido foi especialmente penalizado pelo chumbo do PEC IV) e a CDU 16 que os bloquistas não detinham um grupo parlamentar mais pequeno do que o da aliança PCP-PEV. É que em 2015 e em 2019 os bloquistas asseguraram 19 mandatos, número recorde para o partido.

Em 2009, o BE elegeu 16 e a CDU 15, naquelas que foram as primeiras eleições gerais em que o partido superou a coligação entre PCP e Verdes.

Quatro anos antes, os bloquistas elegeram oito deputados e a CDU 14, enquanto em 2002 e em 1999 o Bloco assegurou respectivamente três e dois mandatos, tendo estas sido as duas primeiras legislativas em que o partido então liderado por Francisco Louçã participou.

Os cerca de 240 mil votos (falta ainda contabilizar os votos dos círculos pelo estrangeiro, Europa e Fora da Europa) recebidos pelo Bloco representam a terceira pior votação em oito legislativas já disputadas pelos bloquistas. Só em 2002 (131.840) e 1999 (149.543) o partido teve menos votos.