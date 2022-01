É caso para dizer que a covid-19 também votou nestas eleições e que poderá ter alterado as trajectórias política e económica do país.

Escrevo esta coluna antes de serem conhecidos os resultados das eleições legislativas. As sondagens deixam em aberto a próxima configuração política maioritária no Parlamento. Sobretudo, face ao enorme número de eleitores em confinamento, estimado em quase um milhão, com uma janela temporal apertadíssima para votar.