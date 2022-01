A direita está enganada: a culpa não foi de Rui Rio

Não, a culpa não foi de Rui Rio. No dia 15 de Janeiro expliquei nesta página porque é que António Costa não podia perder estas eleições: os portugueses – povo muitíssimo conservador na hora do voto – não estavam suficientemente fartos do seu primeiro-ministro. Aquilo que não expliquei, porque nunca imaginei – nem eu, nem António Costa, nem ninguém –, é que o PS chegasse à maioria absoluta. Não admira que não tivesse imaginado: a forma como esta maioria absoluta foi atingida é mais milagrosa do que a chegada de Costa ao governo em 2015, após perder as eleições.