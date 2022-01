Investigação às festas em Downing Street aponta “falhas de liderança” e “comportamento difícil de explicar”

Boris Johnson vai ao Parlamento daqui a pouco reagir à publicação das conclusões do inquérito interno aos convívios no Governo suspeitos de terem violado as regras pandémicas.

As conclusões da investigação interna a 16 festas ou convívios em Downing Street, ou envolvendo funcionários do Governo do Reino Unido, suspeitos de terem violado as regras de combate à covid-19, apontam para “falhas de liderança” e um “comportamento difícil de explicar” à população britânica.

Um resumo do inquérito levado a cabo pela funcionária pública Sue Gray foi finalmente publicado nesta segunda-feira, depois de vários dias de impasse – em grande medida por causa da investigação criminal que foi, entretanto, aberta pela Polícia Metropolitana –, e é bastante crítico com a actuação do Governo de Boris Johnson.

O primeiro-ministro conservador vai fazer um comunicado ao Parlamento ainda esta segunda-feira, e tem agendada uma reunião com todos os deputados do partido, para tentar evitar uma moção de desconfiança interna à sua liderança.

“Contrariando o cenário da pandemia, quando o Governo estava a pedir aos cidadãos para aceitarem amplas restrições nas suas vidas, algum do comportamento em redor destes encontros [envolvendo funcionários de Downing Street] é difícil de justificar”, conclui Sue Gray, num documento com 12 páginas.

“Pelo menos alguns dos ajuntamentos em questão representam um falhanço grave do cumprimento não só dos padrões elevados que se esperavam daqueles que trabalham no coração do Governo, mas também dos padrões elevados que se esperavam de toda a população britânica na altura”, refere a senior civil servant.

“Houve falhas de liderança e de avaliação por parte de diferentes secções do número 10 e do Cabinet Office em alturas diferentes. Alguns dos eventos não deviam ter sido permitidos. Outros eventos não deviam ter autorizados a realizar-se como se realizaram”, acrescenta ainda.

Sue Gray sublinha ainda que “o consumo excessivo de álcool não é apropriado, em nenhum momento, num local de trabalho profissional” e diz que têm de ser tomadas medidas para acabar com essa cultura em Downing Street.

Gray assumiu que apenas foi possível divulgar “referências mínimas sobre os ajuntamentos ocorridos nas datas” que a polícia está a investigar, para não “prejudicar” a investigação criminal em curso.