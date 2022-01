EUA e Reino Unido aumentam a pressão sobre a Rússia com mais ameaças de sanções

Os representantes dos EUA e da Rússia trocaram acusações numa reunião crispada do Conselho de Segurança da ONU esta segunda-feira, marcada para discutir a tensão na fronteira da Ucrânia. Washington e Londres dizem estar a preparar sanções reforçadas para atingir o círculo mais próximo do Presidente russo, Vladimir Putin, para punir uma eventual invasão do país vizinho.

Ainda antes de ser iniciada, a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas – no último dia da presidência rotativa do órgão pelos EUA, antes da passagem do cargo para a Rússia – era já contestada pelo embaixador russo, Vassili Nebenzia, que disse ter sido convocada tendo por base “acusações infundadas” referentes ao “mito da agressão russa”. O diplomata recebeu o apoio apenas da delegação chinesa, chefiada por Chen Xu, que apelou a uma “diplomacia silenciosa” para baixar a tensão na Europa de Leste.

Com os dois votos contra e dez a favor, o encontro recebeu luz verde, mas apenas serviu para deixar visível o fosso que separa sobretudo os EUA e a Rússia no que respeita à crise na Ucrânia. A embaixadora norte-americana, Linda Thomas-Greenfield, disse que os cerca de cem mil militares russos estacionados perto da fronteira ucraniana representam “a maior mobilização de tropas na Europa nas últimas décadas” e acusou Moscovo de exercer um “comportamento agressivo”.

“Procuramos o caminho da paz, procuramos o caminho do diálogo. Não queremos um confronto, mas seremos decisivos, rápidos e unidos caso a Rússia invada ainda mais a Ucrânia”, disse a diplomata. Há mais de um mês que Washington e os seus aliados dizem estar convictos de que a Rússia prepara uma invasão do Leste da Ucrânia. A Administração do Presidente Joe Biden disse recentemente que as suas informações apontam para que a ofensiva ocorra em meados de Fevereiro.

O embaixador russo nas Nações Unidas seguiu a linha de argumentação que tem sido usada pelo Kremlin, criticando a “histeria” dos EUA e dos seus aliados por causa da “mobilização de tropas no próprio território” nacional. Nebenzia também acusou Washington de estar “a encher a Ucrânia de armas” e, uma vez mais, rejeitou qualquer plano de invasão do país vizinho.

A reunião do Conselho de Segurança não se debruçou sobre as exigências que a Rússia tem feito chegar aos EUA acerca da expansão e presença da NATO na Europa. Moscovo quer garantias de que a Aliança Atlântica nunca aceitará a integração da Ucrânia e da Geórgia e de que a sua presença militar na esfera de influência da antiga União Soviética seja amplamente reduzida. Washington já fez saber que recusa estas propostas, mas mostrou disponibilidade para negociar outros aspectos relacionados com a segurança europeia.

Apesar de não haver indícios de redução da tensão no terreno, as negociações entre os EUA e a NATO, de um lado, e Moscovo, do outro, mantêm-se. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinha um telefonema marcado com Putin para esta segunda-feira que foi adiado para o dia seguinte por causa da divulgação do inquérito às festas em Downing Street durante o período de confinamento. Para esta terça-feira também está marcado um telefonema entre o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov.

Em simultâneo com as conversações, o Ocidente tem tentado aumentar a pressão a sobre a Rússia acenando com sanções. Os EUA e o Reino Unido estão preparados para aplicar várias medidas punitivas a elementos do círculo próximo de Putin. Uma das iniciativas pode passar pelo congelamento de bens e activos imobiliários localizados no Reino Unido, um refúgio frequente para muitos oligarcas russos nas últimas duas décadas.

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, referiu-se a um “pacote inédito de sanções coordenadas” com “consequências maciças para os interesses e economia da Rússia”.

“Os lacaios de Putin não poderão continuar a usar os seus cônjuges ou outros familiares como procuradores para evitar sanções”, disse à Reuters um responsável norte-americano, sob anonimato. “As sanções podem isolá-los do sistema financeiro internacional e garantir que nem eles nem as suas famílias terão possibilidade de gozar das vantagens de guardar o seu dinheiro no Ocidente ou de frequentar universidades de topo”, acrescentou.

Foi neste contexto que Biden recebeu esta segunda-feira o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, para discutir a “estabilidade global do fornecimento energético”, de acordo com a Casa Branca. Nas entrelinhas do encontro estão as tentativas por parte de Washington de encontrar alternativas à Rússia para o fornecimento de gás natural à Europa Ocidental para antecipar potenciais disrupções motivadas pela crise actual. O Qatar é o segundo maior produtor de gás natural liquefeito, superado apenas pelos próprios EUA.