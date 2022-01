Dois polícias mortos na Alemanha durante uma operação de controlo de trânsito

São desconhecidas as razões destes homicídios, e não há ainda qualquer descrição dos suspeitos ou do veículo em que fugiram.

Dois polícias alemães foram mortos a tiro esta segunda-feira quando efectuavam uma operação de controlo de trânsito no estado da Renânia-Palatinado, no oeste do país, segundo informaram as autoridades.

Os dois agentes, membros do departamento da cidade de Kusel, foram atacados por razões desconhecidas por volta das 4h20, na área de Ulmet. O sindicato da polícia GdP identificou os dois mortos como um cadete de 24 anos e um homem de 29 anos.

As vítimas tiveram tempo de enviar uma mensagem de rádio a pedir ajuda, mas quando os reforços chegaram já era tarde demais. As forças de segurança fecharam a estrada regional e pediram aos moradores da zona que não ajudem ninguém que esteja a pedir boleia. Está em curso uma operação policial para encontrar os suspeitos do ataque.

O governo da Renânia-Palatinado ordenou que as bandeiras sejam hasteadas a meia haste em luto por este crime “horrível”, nas palavras da ministra-presidente do estado, Malu Dreyer. “Lamentamos muito que dois jovens tenham perdido a vida no cumprimento do dever”, disse em comunicado conjunto com o ministro do Interior do estado, Roger Lewentz.