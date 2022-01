PIB cresce 4,9% em 2021, um pouco mais que o previsto pelo Governo

Efeitos negativos da pandemia na actividade económica voltaram a sentir-se no quarto trimestre do ano passado, mas PIB mesmo assim continuou a crescer.

A economia portuguesa registou, nos últimos três meses do ano passado, um crescimento de 1,6% face ao trimestre imediatamente anterior. É um abrandamento que já se esperava tendo em conta os efeitos da variante Omicron, mas que ainda assim não impediu que a variação do PIB no total do ano acabasse por ficar ligeiramente acima das mais recentes estimativas do Governo.

Quando apresentou a proposta de OE para 2022, o Executivo antecipava, para a totalidade de 2021, uma taxa de crescimento de 4,8%, que o ministro das Finanças, já este mês viria a reiterar. Na semana passada, no meio da campanha eleitoral, o primeiro-ministro, António Costa, surpreendeu afirmando que a economia teria crescido afinal 4,6% no ano passado, dizendo, quando questionado se estava a antecipar os dados a publicar pelo INE, que essa era apenas a estimativa corrigida pelas Finanças.

Afinal, verifica-se na primeira estimativa das contas nacionais do quarto trimestre de 2021, publicada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, que a taxa de crescimento da totalidade do ano passado deverá ter ficado ligeiramente acima desses valores, nos 4,9%, recuperando uma parte da quebra histórica de 8,4% que a economia portuguesa registou em 2020.

Ainda assim, olhando para os dados trimestrais, é possível verificar o efeito negativo que a última vaga da pandemia teve na evolução da actividade económica. A variação em cadeia do PIB, que no segundo trimestre de 2021 tinha sido de 4,3% e no terceiro já tinha abrandado para 2,9%, foi no quarto trimestre do ano de 1,6%.

É um abrandamento que já se esperava, tendo em conta os efeitos na actividade económica que a nova vaga pandémica, dominada pelo surgimento da variante Ómicron, inevitavelmente teria de ter. Ainda assim, a economia continuou a crescer, o que mostra também que está cada vez mais adaptada aos efeitos negativos da pandemia.

Na comparação em termos homólogos, o crescimento do PIB foi no quarto trimestre de 5,8%, mais do que os 4,5% do terceiro trimestre e menos que os 16,4% do segundo. Neste caso, continuam a dominar os efeitos base das fortes oscilações que a economia registou durante o ano de 2020, tendo o quarto trimestre de 2020 sido de quase estagnação da economia, o que acaba por beneficiar agora o resultado em termos homólogos do quarto trimestre de 2021.

Para 2022, a proposta de OE que acabou chumbada projectava uma aceleração da economia, com um crescimento de 5,5% do PIB.

Em relação ao final de 2021, o INE não divulga, nesta sua primeira estimativa para as contas nacionais, dados detalhados relativos às diversas componentes do PIB. Ainda assim, revela que, no quarto trimestre do ano passado, o contributo positivo da procura externa líquida (exportações menos importações) para a variação em cadeia diminuiu, ao passo que para a variação homóloga do PIB se registou uma melhoria, “em consequência da aceleração em volume das exportações de bens e serviços”.

O INE dá ainda conta da ocorrência de “uma perda significativa nos termos de troca” na economia portuguesa no quarto trimestre do ano, “mais intensa que nos dois trimestres precedentes”, e que resulta do facto de os preços dos bens energéticos e das matérias-primas, muito importados por Portugal, terem crescido muito fortemente neste período.