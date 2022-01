Os 11 temas que aceleram com a maioria absoluta

A necessidade de garantir apoio parlamentar deixou um conjunto de medidas do Governo em suspenso, incluindo algumas incluídas no OE 2022. Agora, a maioria absoluta dá via verde à sua aprovação parlamentar.

Na área económica, medidas de rendimentos como a descida do IRS ou o aumento das pensões deixam de estar dependentes dos equilíbrios parlamentares com os parceiros da esquerda. A reestruturação da TAP avança sem percalços e, fora da órbita orçamental, a agenda de medidas de natureza laboral pode prosseguir o seu curso tal como foi apresentada pelo Governo aos parceiros sociais. Noutras áreas, as regras de acesso ao ensino superior terão de ser aprovadas rapidamente, a tempo do próximo concurso nacional que mobiliza milhares de alunos, e a extinção do SEF voltará a estar em cima da mesa. Alguns temas-chave.