Viktor Hovland volta a vencer e já é o n.º 3 mundial

Viktor Hovland é, indiscutivelmente, o jogador mais quente do momento na alta-roda mundial. O título conquistado ontem no Dubai Desert Classic é o terceiro do jovem norueguês de 24 anos nos últimos cinco torneios que disputou, a juntar aos do World Wide Technology Championship at Mayakoba, em Novembro, e do Hero World Challenge, em Dezembro. E com todo este sucesso é já o n.º 3 no ranking mundial, tendo apenas à sua frente o espanhol Jon Rahm (n.º 1) e o norte-americano Collin Morikawa (n.º 2).

No campo do Emirates Golf Club, na segunda prova do ano no DP World Tour, que, como a primeira, faz parte das Rolex Series, Hovland teve uma recta final de sonho, marcando birdie-eagle-birdie para concluir a quarta e última volta com 66 (-6) e forçar o play-off com o inglês Richard Bland, que liderava na clubhouse com 278 (-12) após ter fechado com 68 (-4). Rory McIlroy só precisava de fazer o par no 18 para igualar tal total agregado, mas não evitou o bogey para 71 – e acabou em terceiro.

No play-off, Hovland selou o triunfo com um birdie logo no primeiro buraco, arrecadando um prémio de €1 219 756,80. “Foi uma loucura, nunca pensei que isto fosse possível”, disse o norueguês, que partira para os últimos 18 buracos nos 13.ºs, com seis pancadas de desvantagem para o líder, o sul-africano Justin Harding. “Eu sabia que tinha de fazer um número muito baixo, mas muitas outras coisas tinham que correr a meu favor. Estou grato por ter acontecido.”

Ricardo Melo Gouveia também competiu no Dubai Desert Classic, terminando no grupo dos 66.ºs classificados. O português passara o cut na sexta-feira com voltas de 71-72, marcando depois um duplo 75 no fim-de-semana, para um total de 293 (+5).

Este foi o segundo torneio consecutivo das Rolex Series do DP World Tour, dotados com 7 milhões de euros de prize-money. Na semana passada, em prova ganha pelo belga Thomas Pieters, o português concluíra o Abu Dhabi HSBC Championship nos 53.ºs, facturando um prémio de €24.176,03. Desta vez arrecadou €16 143,84.

Mais um cut para Melo Gouveia nas Rolex Series

Independentemente do pecúlio financeiro, que ultrapassou os €40.000, Melo Gouveia sai dos dois primeiros torneios do ano no DP World Tour com um balanço positivo. É que a preparação de Melo Gouveia para esta nova época – a do seu regresso à alta-roda europeia – foi condicionada por uma lesão nas costas.

Na lista de reservas para o Slync.io Dubai Desert Classic, a sua entrada neste evento só ficou garantida na véspera do torneio, graças a desistências de última hora por parte de alguns jogadores que estavam dentro field.

Segue-se, já a partir de quinta-feira, o Ras al Khaimah Championship presented by Phoenix Capital, no Al Hamra GC, em Ras Al Khaimah, também no Emirados Árabes Unidos. E onde competirá igualmente o português Ricardo Santos.

Luke List vence pela primeira vez no PGA Tour

No PGA Tour jogou-se o Farmers Insurance Open, nos campos Sul e Norte de Torrey Pines, em San Diego, Califórnia, com o norte-americano a bater o compatriota Will Zalatoris para conquistar o seu primeiro título no circuito, depois ambos terem terminado os 72 buracos regulamentares com 273 (-15).

Antes do desempate, List, de 37 anos, concluiu o torneio com tal agregado, graças a uma brilhante volta de 66 no South Course (a melhor da última jornada) e depois aguardou duas horas pela chegada dos restantes jogadores. Com este triunfo, subiu de 151.º para 56.º no ranking mundial.

O n.º 1 mundial Jon Rahm, o australiano Jason Day e o norte-americano Cameron Tringale partilharam o terceiro lugar, com 274 (-14).

