Slimani está de regresso ao Sporting

O povo diz que o bom filho a casa torna e o Sporting quer procurar o sucesso nessa máxima. O Olympique Lyon anunciou nesta segunda-feira o regresso de Islam Slimani ao Sporting, no mesmo comunicado em que comunicou a rescisão com o jogador.

Aos 33 anos, o avançado argelino volta a um clube onde esteve três temporadas, com uma média de 19 golos marcados por época. O jogador magrebino deixou saudades entre os adeptos “leoninos” – em todos os mercados de transferências tem sido falado para o Sporting – e pode, agora, ser uma alternativa a Paulinho, depois de Rúben Amorim ter deixado sair Tiago Tomás.

No plano desportivo, Slimani vai oferecer valências diferentes de Paulinho. Menos técnico e associativo do que o português, o argelino dota a equipa, porém, de uma maior capacidade a explorar o espaço, bem como no pelouro do jogo aéreo e da finalização, nos quais Paulinho não tem feito a diferença.