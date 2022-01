Rúben Semedo é reforço do FC Porto

O internacional português, que tem apenas uma partida feita em quase seis meses, já consta no site da Liga de Clubes como jogador do clube portista.

Já se desconfiava, mas agora está confirmado: Rúben Semedo é jogador do FC Porto. O internacional português já consta no site da Liga de Clubes como jogador do clube portista, que, aponta a imprensa desportiva, recebe Semedo por empréstimo e tem uma opção de compra de 5,5 milhões de euros.

O defesa tem estado na berlinda nos últimos meses, com diversos casos de indisciplina e até de acusações criminais. A qualidade futebolística faz, ainda assim, de Semedo um defesa de predicados no desarme, velocidade a controlar o espaço e até com valências na construção de jogo ofensivo.

Para o FC Porto, a chegada de Semedo parece ter relevância sobretudo a médio prazo. Pepe tem 38 anos, Marcano tem 34 e Mbemba ainda não renovou pelo clube, devendo sair neste Verão. Agenciado por Jorge Mendes, o central chega, desta forma, num prisma de médio e longo prazo, oferecendo, aos 27 anos, um misto de experiência e possibilidade de estabilidade para vários anos.

O estado físico do jogador é, porém, uma incógnita, já que está sem jogar desde 1 de Dezembro e, antes disso, não actuava desde 10 de Agosto. Tal equivale a dizer que tem apenas uma partida feita em quase seis meses.

Semedo, formado no Sporting, conta já com passagens por Reus, Vitória de Setúbal, Villarreal, Huesca, Rio Ave e Olympiacos, somando também três jogos pela selecção principal portuguesa.