The Afterparty é a série que mata o anfitrião e torna o espectador detective

“Somos todos estrelas do nosso próprio filme”, avisa Danner, a detective interpretada por Tiffany Haddish em The Afterparty. “Podia acontecer a mesma coisa, mas cada um de vocês vê-la-ia de uma forma diferente.” E assim, numa fala rápida à entrada da nova série da Apple TV+, se explica a premissa desta comédia que na verdade é uma colecção de oito episódios em torno de um crime, contados a partir de diferentes pontos de vista. O que não parece totalmente original, mas que o é afinal, pois cada um desses episódios vem embrulhado num diferente género narrativo e no correspondente estilo visual. Há uma comédia romântica, um filme de acção à la Velocidade Furiosa ou uma minissérie de animação. Também há pedigree — a dupla de autores Chris Miller e Phil Lord — e convidados especiais à mistura com um elenco principal composto por actores de comédia de topo.