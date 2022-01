Neil Young vs. Spotify: O polémico Joe Rogan promete “equilíbrio”, mas a mudança pode ser escassa

A polémica que envolve o principal serviço de streaming de áudio do mundo e a desinformação sobre a covid-19 obrigou o Spotify não só a colocar avisos antes de qualquer conteúdo sobre a pandemia, mas também o igualmente polémico radialista Joe Rogan a prometer “equilibrar as coisas no futuro”. O emblemático rocker Neil Young retirou a sua música da plataforma de streaming, seguido por Joni Mitchell, em protesto contra a informação falsa que Rogan propagandeia no seu podcast, o mais popular dos EUA, e gerou uma semana de perdas nas bolsas e danos à reputação do Spotify.