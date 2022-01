Morreu o arquitecto e cenógrafo Manuel Pedro Ferreira Chaves

Filho do arquitecto Jorge Ferreira Chaves, dedicou-se sobretudo à arte pública e à cenografia nos últimos anos, através da colaboração com a companhia Musgo e com o dramaturgo Jaime Rocha. Tinha 54 anos.

Arquitecto de formação, Manuel Pedro Ferreira Chaves desenvolveu nos últimos anos uma íntima colaboração com o colectivo teatral Musgo Produção Cultural, tendo assinado, com a sua companheira Paula Hespanha, as cenografias para os espectáculos da companhia desde a sua fundação, em 2012.

O seu último trabalho como cenógrafo foi Agamémnon, texto do dramaturgo Jaime Rocha que inaugurou a sua Trilogia da Guerra, estreado no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas (Sintra) em Setembro de 2021 e apresentado há dias no CAL (Centro de Artes de Lisboa) – Primeiros Sintomas. Manuel Chaves faleceu na manhã de domingo, no Hospital de São José, Lisboa, tendo sido internado horas antes. Tinha 54 anos.

Filho do arquitecto modernista Jorge Ferreira Chaves (cujos projectos mais destacados incidiram sobre a Pastelaria Mexicana e o Hotel Florida, em Lisboa, o Hotel da Baleeira, em Sagres, ou a Câmara de Comércio de Bissau), Manuel Chaves começou por seguir os passos do pai, tendo, aliás, estudado e publicado uma dissertação de mestrado sobre a sua obra.

Depois de trabalhos de investigação centrados na Arquitectura Moderna em Portugal e a passagem por vários ateliês de arquitectura, Manuel Chaves foi-se aproximando progressivamente da arte pública, da escultura e da cenografia. A colaboração com o encenador Paulo Campos dos Reis levaria que, a partir de 2012, passasse a assegurar com Paula Hespanha a realização de instalações, cenografias e adereços em peças como Ou Quixote (2012), O Construtor (2017), Ortov Sai do Escuro (2019) ou Agamémnon (2021), as três últimas numa estreita e inventiva cumplicidade com Campos dos Reis e com o dramaturgo Jaime Rocha.