Segunda na TV: passagem para Índia e para o ano do tigre, com receitas para desconfinar

CINEMA

Gandhi

Fox Movies, 21h15

O épico de Richard Attenborough traça um retrato apaixonado da figura de Gandhi, o libertador da Índia que se tornou um ícone global da não-violência, com Ben Kingsley no papel titular. Apesar de biográfico e de não entrar em discussões político-ideológicas, o filme mostra a situação de pobreza extrema do povo indiano e os momentos mais marcantes da sua luta e organização. Ganhou oito Óscares, incluindo os de melhor actor, filme, realizador e argumento original (John Briley).

Cyrano de Bergerac

RTP2, 22h56

Jean-Paul Rappeneau realiza esta adaptação da célebre peça de Edmond Rostand sobre o lendário poeta e espadachim e a sua paixão pela prima Roxanne, “confessada” através das cartas que lhe escreve a pedido de outro apaixonado. Nomeado para cinco Óscares, incluindo melhor filme internacional e melhor actor (Gérard Depardieu), acabou por ganhar um, pelo guarda-roupa.

Passagem para a Índia

Fox Movies, 00h22

Baseado no romance de E.M. Forster, foi o último filme de David Lean. Capta a essência do livro e expõe uma comparação de culturas: o colonialismo e a superioridade britânicos, por um lado, e o orgulho e o misticismo indianos, por outro. Começa quando duas mulheres inglesas, em viagem à Índia, ficam amigas de um médico indiano (Victor Banerjee). A tensão surge quando uma delas (Peggy Ashcroft) acusa o clínico de a ter violado. O filme recebeu dois dos 11 Óscares para os quais foi nomeado, pela prestação de Ashcroft como actriz secundária e pela banda sonora original de Maurice Jarre.

Orgulho e Glória

Hollywood, 1h

Um thriller de acção de Gavin O’Connor, centrado numa família de polícias nova-iorquinos cuja credibilidade é posta em causa. Quando quatro agentes são abatidos numa rusga, o detective-chefe Francis Tierney (Jon Voight) pede ao filho Ray (Edward Norton) que lidere aquele investigação delicada. Ele aceita com relutância, por saber que os polícias assassinados integravam a equipa do seu irmão (Noah Emmerich) e do seu cunhado (Colin Farrell). No limite, terá de enfrentar o dilema de optar pela lealdade à farda ou à própria família.

INFORMAÇÃO

Legislativas 22 - Que Governo para Portugal

RTP1, 21h

Depois da longa emissão de ontem em torno do acto eleitoral, o jornalista Carlos Daniel comanda este segmento especial em directo, destinado a analisar os resultados das eleições legislativas e a formação do novo Governo.

DOCUMENTÁRIOS

Ano Novo Chinês

RTP2, 11h13

Na véspera da entrada no ano do tigre, o canal repõe esta série documental focada na maior celebração do calendário chinês, ilustrando rituais milenares ligados à quadra e alargando a lente a outros aspectos da cultura do país. “As famílias reúnem-se, trocam presentes e preparam a comida com os produtos da terra natal, recordando os alimentos colhidos nas montanhas e no mar, fruto do tempo e da natureza” e “exprimem a abundância de emoções que foram crescendo ao longo do ano e desejam que as suas aspirações sejam concretizadas”, descreve a sinopse. É composta por cinco episódios, que podem ser (re)vistos diariamente a partir de hoje, a esta hora.

Animais na Guerra

História, 21h23

Golfinhos, focas, cães, pombos, camelos... Ao longo da história, foram vários os exércitos que recrutaram as qualidades únicas destes e de outros animais para os seus campos e planos de batalha. Milhares chegaram mesmo a ser condecorados pela sua prestação heróica. O papel que desempenharam é aqui esmiuçado, a partir de imagens de arquivos inéditas.

CULINÁRIA

Jamie Oliver: Together

24Kitchen, 16h

Estreia. Em Keep Cooking and Carry On, Jamie Oliver quis assegurar receitas caseiras para confeccionar durante os isolamentos provocados pela pandemia. O novo Together vai no sentido inverso: “foi produzido especialmente a pensar no regresso das reuniões de família e amigos à volta da mesa”, anuncia o canal. O programa em que o chef britânico vem desconfinar a partilha de sabores é composto por seis episódios, para ver de segunda a sexta-feira, neste horário.