Grupo que atacou Impresa reivindica novo ataque informático, desta vez à base de dados do Parlamento

Menos de um mês depois do ataque ao Grupo Impresa, o grupo de piratas informáticos Lapsus anunciou ter entrado no site do Parlamento em dia de eleições.

O mesmo grupo de hackers que atacou o Grupo Impresa há menos de um mês anunciou neste domingo de eleições ter entrado no site do Parlamento português, e disse ter em sua posse informação sensível do Governo contida na base de dados à qual terá tido acesso.

“Hoje ‘hackeámos’ o site do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contêm informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, e-mails, passwords…”, refere o Lapsus Group.

O Expresso, que avançou a notícia, diz que o site do Parlamento esteve em baixo durante cinco minutos. Também o jornal online Observador adianta que a Polícia Judiciária está a tentar apurar se o ataque reivindicado é real e se alguma informação foi levada da base de dados do Parlamento.

A ser verídica a informação publicada num fórum relacionado com “dumps” de informações, de acordo com o site Tugaleaks, os autores do ataque conseguiram não só entrar no site parlamento.pt mas também em algumas plataformas Microsoft desta entidade.