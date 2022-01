Quanto precisa um partido para eleger, de certeza, um deputado em Lisboa e em Évora? 2% e 25%

Mais desertificada, a faixa interior do país é a que menos representação tem na Assembleia da República e onde mais votos são “desperdiçados”.

Não há regras nem tabelas de excel com certezas; mas há contas, muitas contas e expectativa, sobretudo porque tudo depende da taxa de abstenção. No entanto, tendo em conta o historial da afluência às urnas, o número de listas concorrentes a cada distrito, o número de eleitores e de mandatos à Assembleia da República que cada círculo elege, é possível estimar patamares mínimos para um partido conseguir, com certeza, eleger deputados.