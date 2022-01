BE reconhece derrota nas legislativas. “A estratégia de chantagem criada pelo PS parece ter tido sucesso”

Foi Pedro Filipe Soares foi a primeira cara do Bloco de Esquerda (BE) a comentar as projecções de resultados eleitorais. Reconhecendo uma derrota, mas garantindo que a noite ainda será longa, o número dois do partido por Lisboa acusa o PS de “chantagem”, dizendo que a estratégia de António Costa “parece ter funcionado” para afastar eleitores do partido.

“As projecções dão conta de uma derrota do Bloco de Esquerda, mas de uma noite que será longa. Iniciamos esta crise política com base numa chantagem criada pelo PS tendo por pressuposto o Orçamento do Estado e o seu ‘chumbo’. Os desafios que existiam, quer na saúde, trabalho ou serviços públicos, mantêm-se e, face a estas projecções, serão mais exigentes. Do lado do Bloco cá estaremos para acompanhar os resultados e ver os resultados que serão materializados. No entanto, percebemos que a estratégia de chantagem criada pelo PS parece ter tido sucesso.”

Pedro Filipe Soares dá ainda nota de uma “bipolarização forçada” criada pelo Partido Socialista, garantindo aos eleitores que o partido continuará a lutar seja qual for o resultado.

“Com um cenário mais difícil e desafio ainda maior para os temas que já tínhamos identificado na noite eleitoral, as pessoas podem ter a mesma certeza no Bloco de Esquerda que tinham há um mês ou ano atrás. Os resultados eleitorais não mudam a nossa garantia de que para defender salário e serviços públicos, cá estaremos”