Raio-x ao Portugal que vai a votos: 12 indicadores para saber como estamos

Portugal vai a votos este domingo, naquelas que são as 17.ªs eleições legislativas desde que em 1975 se realizaram as primeiras eleições livres no país. O chumbo do Orçamento do Estado para 2022, a 27 de Outubro do ano passado, ditou a dissolução do Parlamento e a consequente convocação de eleições antecipadas. Mas, afinal, que país é este que vai hoje às urnas? A braços com a pandemia, Portugal sofreu mudanças profundas do ponto de vista económico e social, amparadas por planos de ajuda, mas com consequências ao nível das desigualdades, do crescimento e das contas públicas que ainda são visíveis no conjunto de indicadores que o PÚBLICO aqui reúne.