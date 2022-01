O PS aguentou o seu centro e destruiu a sua esquerda. O muro caiu em cima do Bloco e do PCP, e o PS recolheu os escombros. António Costa é rei e senhor de Portugal.

Foi uma noite histórica para o PS e para António Costa, e a vitória mais saborosa de sempre, porque ninguém estava à espera do que aconteceu: o PS aguentou o seu centro e destruiu a sua esquerda. O muro caiu em cima do Bloco e do PCP, e o PS recolheu os escombros. António Costa é rei e senhor de Portugal.