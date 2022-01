Putin não teme a NATO. Teme a democracia

1. No dia 27 de Janeiro, passaram 77 anos sobre a libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau. O primeiro-ministro francês Jean Castex, acompanhado por dois sobreviventes franceses, fez uma visita ao campo e falou do “dever de memória” contra os “falsificadores” da História. Emmanuel Macron visitou recentemente Vichy e Oradour, uma aldeia onde foram massacradas 600 pessoas quase no fim da guerra, para denunciar os revisionistas da História. O presidente do Parlamento israelita desfez-se em lágrimas no final do seu discurso no Bundestag. Antes de falar diante dos deputados – um gesto inédito –, tinha acompanhado os líderes alemães numa cerimónia no Memorial do Holocausto, em Berlim, entre blocos de pedra nua e um silêncio impressionante. Um longo ensaio do historiador ucraniano Serhii Plokhy, intitulado “O Império Regressa” e publicado no Financial Times de sábado, descrevia as raízes profundas da crise ucraniana – um pouco da história trágica do seu país, vítima dos confrontos e das jogadas entre impérios e entre regimes políticos.