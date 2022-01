Tiago Tomás emprestado ao Estugarda

Tiago Tomás foi neste domingo anunciado como reforço do Estugarda, por empréstimo do Sporting. A cedência terá a duração de época e meia, até 30 de Junho de 2023, ficando o clube alemão com opção de compra sobre o jovem avançado de 19 anos.

Será a primeira experiência no estrangeiro para TT, que fez quase toda a sua formação no Sporting - começou nos Maristas e passou ainda pelo Estoril-Praia. Internacional pelas selecções jovens de Portugal, foi uma das primeiras apostas de Rúben Amorim quando este chegou ao Sporting e começou a olhar de imediato para o que tinha na formação de Alcochete.

TT acabaria por ser um jogador importante na época passada, que terminou com a conquista do título de campeão 19 anos depois, com seis golos em 37 jogos. Mas perdeu espaço entre as opções do técnico na presente temporada, titular em apenas cinco jogos e com apenas três golos marcados - dois na Taça de Portugal e um na Taça da Liga.

O Estugarda é um clube histórico do futebol alemão, já com cinco títulos de campeão, mas está a ter uma época difícil na Bundesliga, ocupando o 17.º lugar e penúltimo lugar, com apenas 18 pontos em 20 jornadas.