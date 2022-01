Sp. Braga consolida quarto lugar e afunda Moreirense

O Sp. Braga venceu (2-0), este domingo, na recepção ao Moreirense, em partida da 20.ª jornada da I Liga, consolidando o quarto lugar, com 38 pontos. A formação de Carlos Carvalhal somou o segundo triunfo consecutivo no campeonato e regressou às vitórias em casa, deixando a equipa de Moreira de Cónegos numa posição cada vez mais intranquila, a afundar-se nos lugares de despromoção, com 16 pontos.

Depois de uma primeira parte desoladora, sem uma única oportunidade de golo, Carlos Carvalhal teve a necessidade de alterar profundamente a dinâmica da equipa, deixando Fabiano, Castro e Iuri Medeiros nos balneários. E a diferença foi notória, com o golo a surgir na sequência de um canto conquistado pelas três unidades lançadas para a segunda parte: Al Musrati só teve de encaminhar para o fundo das redes uma sobra, após desvio infeliz de Yan Matheus.

O Moreirense incómodo da primeira parte, pela capacidade de pressionar e condicionar a fase de construção dos bracarenses e ainda imprimir mudanças de velocidade suficientemente rápidas para chegar a zonas de finalização (oito remates contra um do Sp. Braga, até ao intervalo), acabou por ficar refém de uma estratégia defensiva (linha de cinco) que não conseguiu alterar depois do primeiro golo.

Para Carlos Carvalhal, o golo de Ricardo Horta, a menos de 20 minutos dos 90, na conversão de um penálti a punir mão na área do Moreirense, confirmava a boa leitura e intervenção no descanso. Apesar de discutível, o lance assinalado pelo árbitro e confirmado pelo VAR precipitou o desfecho e a segunda vitória consecutiva do Sp. Braga na Liga, a capitalizar o triunfo de Alvalade e a colocar um ponto final nos dois deslizes caseiros (empate com o Famalicão e derrota com o Marítimo).