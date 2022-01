Nadal faz história no Open da Austrália

Rafael Nadal conquistou, este domingo, o Open da Austrália e, consequentemente, o 21.º título em majors, ao vencer o russo Daniil Medvedev por 3-2, (2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e 7-5), numa final que ultrapassou as 5h24m - a segunda mais longa da história - e em que o tenista espanhol fintou o destino que parecia traçado depois de uma entrada mais forte do russo.

Medvedev ainda tentou evitar a derrota ao responder ao “break” de Nadal no quinto set, tendo igualado a cinco jogos e ameaçado passar para a frente no serviço que o espanhol acabaria por quebrar, para decidir tudo no 12.º jogo do último set, no primeiro de três match points.

Nadal fez história ao superar os 20 títulos de Novak Djokovic e Roger Federer, passando a ser o tenista com triunfos em Grand Slams.