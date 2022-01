Zé Manel lança concerto para assinalar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz

Este domingo, sendo dia de eleições legislativas em Portugal, é também (assim o quis o calendário, por coincidência) o Dia Escolar da Não Violência e da Paz, data instituída em 1964, em Espanha, pelo poeta, pedagogo e pacifista espanhol Llorenç Vidal e celebrada a nível internacional. A escolha do dia 30 de Janeiro deve-se a ter sido esse o dia em que Gandhi, referência mundial do pacifismo, foi assassinado na Índia, aos 78 anos, em 1948.

O que tem isto a ver com música? O facto de o cantor e compositor Zé Manel, conhecido de projectos como os Fingertips ou Darko, ter escolhido este dia para lançar um concerto onde é também abordada a temática do bullying e da violência, contrapondo a promoção do respeito, da igualdade, da tolerância, da solidariedade e da não-violência.

Com canções como Foi a mim, Não me digas, Until the morning comes, Para nunca mais, Pessoas Reais, Olhos no chão ou Existir, o concerto foi gravado nos Campos de Viriato, em Viseu, no dia 11 de Outubro de 2021, com Christian Tavares (guitarra), Giordanno Barbieri (piano), Sara Vidal (harpa), Cire (violino) e Susana Castro Marques (violoncelo).