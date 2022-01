Portugal, o país onde se reclamam medalhas pelo esforço

Há uma semana denunciei nesta página uma situação absolutamente escandalosa: o facto de milhares de alunos estarem isolados em suas casas, sem que as escolas públicas (não todas, mas demasiadas) sejam capazes de dar uma resposta competente à necessidade – totalmente expectável – de conciliar ensino presencial com ensino remoto. Assim se continua a alargar o fosso entre a qualidade do privado e do público em Portugal.