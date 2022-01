Floresta: o caminho menos percorrido

O país tem decisões de fundo a tomar em matéria de política florestal. O mesmo é dizer que o próximo Governo é chamado a responder a duas questões: (1) que floresta(s) queremos para o nosso território e (2) como e com que meios queremos promover o desenvolvimento dessa(s) floresta(s). As respostas a estas perguntas deverão ser encontradas partindo da floresta que temos hoje (e não daquela que o nosso imaginário constrói) e dos meios de que dispomos. O mesmo é dizer que devemos evitar planos que não assumem o que existe no terreno bem como planos que exijam recursos (naturais, humanos e financeiros) que não estejam disponíveis.

Sobre a floresta que queremos, as opções sustentáveis com viabilidade para serem concretizadas não são muitas. Em primeiro lugar, há que ter em consideração as caraterísticas do território, a sua ocupação atual (incluindo matos, floresta bem gerida, mas também muitas áreas abandonadas) e as condições de clima (cada vez mais extremas). Estas três dimensões tornam contraproducente um caminho que assente principalmente numa floresta dita “natural”, conduzida por intervenções minimalistas, e com uma evolução “ao ritmo da natureza” (baseada em práticas florestais “close to nature” e de “rewilding”, hoje muito na moda).

Ao contrário, e sem prejuízo para a possibilidade de construirmos áreas recorrendo a esse tipo de abordagem (mesmo a floresta a que gostaríamos de chamar natural, no nosso país tem que ser construída), a escolha para a generalidade do território deverá basear-se claramente na aposta numa floresta plantada, gerida de forma sustentável, que assegure níveis de rentabilidade adequados aos seus proprietários e gestores, que garanta a produção dos serviços de ecossistemas exigidos pela sociedade e, acima de tudo, que seja peça essencial na construção de um território mais coeso e com menos fatores de risco para as pessoas, para o ambiente e para a economia.

Foto Miguel Manso

Com o conhecimento e a tecnologia de que hoje dispomos este desafio está perfeitamente ao nosso alcance. Somar ambiente à economia como forma de enfrentar o desafio climático, em vez de substituir economia por ambiente, deve ser o desígnio da transformação da nossa floresta.

Sobre os meios de que dispomos para induzir e promover esta transformação, sabemos que eles têm sido escassos. Por muito dinheiro que tenha o PRR, por muito avultados que sejam os fundos comunitários e o Fundo Ambiental, os meios públicos disponíveis para a floresta são escassos. Assim, é imperioso que não desperdicemos a capacidade que a floresta tem de gerar valor e recursos financeiros. Não se trata de impor lógicas económicas em prejuízo dos valores ambientais. Trata-se sim de utilizar o conhecimento e a tecnologia disponíveis para somar ambiente à economia. Trata-se de tirar partido de termos em Portugal indústrias de base florestal que são líderes na Europa e no Mundo – da cortiça à resina, passando pela madeira para pasta e papel, para as serrações, para os painéis ou outros produtos à base de madeira. Trata-se de conjugar a capacidade que estes clusters podem ter para operacionalizar mecanismos de subsidiação cruzada que vão permitir o desenvolvimento e manutenção de outros tipos de floresta e de ecossistemas particularmente sensíveis.

Enfim, trata-se de procurar somar ambiente à economia, em vez de procurar construir ambiente atropelando a economia ou não fazendo caso dela. É um caminho menos percorrido na nossa floresta, talvez mesmo pouco na moda. Mas é, em minha opinião, o único caminho que nos poderá levar de onde estamos para onde desejamos estar.

