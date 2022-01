Funcionários públicos a mais?

Não foi com surpresa que li as declarações de António Saraiva a dizer que seria possível e desejável que Portugal tivesse menos funcionários públicos. Não é a primeira vez que alguém do sector privado o diz, e desta vez foi o presidente da CIP.

Portugal tem menos funcionários públicos do que países liberais como a Irlanda, ao contrário do que muitas vezes fazem crer. Se imaginarmos um país com menos funcionários públicos, é imaginar o aumento das reivindicações de falta de pessoal, na saúde, na educação, nas finanças ou nos tribunais. É imaginar menos celeridade na administração pública e menos capacidade de resposta e de reinvenção.

Nós não temos funcionários públicos a mais. Não foi a redução imposta pela troika que resolveu todos os problemas. Pelo contrário. Aumentou filas de espera.

Mais, nós precisamos é de reforçar a administração pública com funcionários novos, mais jovens, com capacidade inovadora, para preparar o futuro e colmatar o problema da média de idade dos actuais funcionários públicos.

Pedro Perdigão, Lousada

Política, razão ou emoção

A opção que cada eleitor irá tomar este fim-de-semana deveria ser fundamentalmente racional. Estamos a falar de governar o país, administrar bens comuns, criar riqueza e bem-estar.

Para muitos, porém, é impossível subordinar a emoção à razão. Muitas vezes prima um histórico emotivo associado a uma experiência, um velho sonho ou (des)ilusão, que pela positiva ou pela negativa se impõe às evidencias objectivas. É certo ser impossível e, digamos mesmo, desumano que todas as nossas opções sejam conduzidas sempre e apenas pela mais pura e fria racionalidade. A própria ciência o diz.

Mas, uma coisa é uma opção, um impulso, que apenas impacta o próprio, outra coisa é um voto que determina a forma como a sociedade vai evoluir ou regredir; a responsabilidade é maior e exige um esforço acrescido de racionalismo e maturidade.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Então vá

Ainda hoje quando me despeço dos meus amigos lhes digo “adeus e até ao meu regresso”. Esta frase aprendi-a em Angola nos anos 62. Agora oiço frequentemente dizer “ok. Prontos. Então vá”. Confesso que fico perturbado sem perceber bem para onde é que querem que eu vá. Prontos. Mas imagino.

Vem isto a propósito para dizer que ainda não sei bem para onde é que eu vou.

Mas, como hoje é dia de reflexão, vou pensar. Então vá… No domingo vamos todos votar.

José Rebelo, Caparica

Vilanias

Meto uma moeda num parquímetro municipal e a máquina engole-a sem me entregar a tarjeta, passo um portal num carro alugado e, após uma cadeia de coincidências negativas que não me podem ser imputadas, uma portagem de 45 cêntimos transforma-se numa coima de 76 euros. Etc., etc. Quem me ficou com a moeda? Como responsabilizar o empregado das finanças que deu informações erradas que conduziram à coima? Existem os tribunais, as arbitragens, os juízos de paz e os provedores disto e daquilo. Mas há um limite abaixo do qual os custos certos e a estopada não “pagam” a putativa compensação. Podemos até não ter razão mas como o assunto não foi apreciado perdura a amarga sensação da injustiça. Quem protege o cidadão anónimo destas vilanias quotidianas cometidas pelo Estado? Que se devia comportar como uma pessoa de bem mas que às vezes age como uma associação de malfeitores.

José Pombal, Vila Nova de Gaia

Direito à indignação

Debrucemo-nos sobre os dois juízes – Carlos Alexandre e Ivo Rosa -, que têm estado na “berra” pelas decisões antagónicas que têm tomado sobre o mesmo assunto judicial.

Assim, face a tão graves crimes e veredictos contrários, a indignação leva-nos a pensar que ambos não estudaram as leis através dos mesmos compêndios sobre a Justiça. Um deles, ou ambos devem ser irradiados, porque assim ninguém está seguro de ter um julgamento digno, face aos crimes praticados.

Perante a mesma situação, um afirma que é dia, enquanto o outro diz ser noite no mesmíssimo espaço-tempo. Sem irmos mais longe sobre o assunto, nem fazendo juízos de valor, quem seremos nós perante a alçada patibular da Justiça face a estes dois juízes? Para um seremos heróis; para o outro não passaremos de malfeitores.

José Amaral, Vila Nova de Gaia