Biden anuncia envio de tropas dos EUA para o Leste da Europa

Os Estados Unidos vão enviar militares para os países da NATO no Leste da Europa a “breve prazo”, anunciou o Presidente norte-americano, Joe Biden, na sexta-feira. No princípio da semana, 8500 soldados foram colocados em alerta máximo com vista a partir para o continente europeu. As unidades incluem “apoio médico, apoio de aviação, apoio logístico” e “formações de combate”, de acordo com um porta-voz do Pentágono citado pela CNN.