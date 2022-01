Será que Putin deveria aprender com o erro de cálculo de Estaline na Coreia?

O líder soviético deu luz verde a Kim Il-sun para a invasão da Coreia do Sul pensando que os EUA não reagiriam a tempo de evitar o facto consumado. Será que o Presidente russo não deveria estar a pensar que o mesmo pode acontecer na Ucrânia.

A decisão do Presidente russo, Vladimir Putin, de juntar quase 100 mil soldados russos junto à fronteira ucraniana aumentou a tensão na Europa para níveis nunca vistos desde o fim da Guerra Fria. Para evitar um ataque, as nações do G-7 lançaram o duro alerta à Rússia para não ter “dúvidas que uma nova agressão militar contra a Ucrânia terá enormes consequências e grandes custos como resposta”.