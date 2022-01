Temos de deixar de pensar a rua “apenas como elemento de mobilidade”

“Ninguém pensa como a Internet funciona. Usámo-la e pronto”. Com as ruas, admite o urbanista Daniel Casas Valle, é um pouco assim. Passamos por elas, entramos e saímos dos edifícios, parámos, quando vemos uma montra ou encontramos um amigo, mas pouco reflectimos sobre as suas qualidades, a não ser, talvez, quando alguma das suas funções é colocada em causa. Ao longo do tempo, a nossa relação com este elemento estruturante do espaço urbano mudou, mas para o co-organizador dos seminários online The Future Design of Streets, que começam esta quarta-feira, nelas reflectem-se os “grandes desafios sociais do nosso tempo”, e isso deve levar-nos a prestar-lhes mais atenção.